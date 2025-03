Trevisani: “Donnarumma-Inter? Nessuna smentita, ecco perché”

Quella legata a Gigio Donnarumma è destinata a diventare in casa Inter qualcosa in più di una semplice suggestione di mercato. Il numero uno della Nazionale Italiana rappresenta un’opzione concreta nel futuro del club nerazzurro, a fronte soprattutto di quella scadenza sul contratto con il Paris Saint Germain fissata per il giugno 2026.

Da parte dello stesso portiere italiano, non sono di recente arrivate smentite di alcun genere. Rumors, peraltro, rinforzati da una trattativa per il rinnovo con il Psg che tarda a decollare. Da qui la possibilità per l’Inter di cogliere tra un anno l’occasione a parametro zero, nell’estate in cui potrebbe lasciar partire Yann Sommer dinnanzi alla scadenza contrattuale del giugno 2026.

Del futuro di Donnarumma, ha parlato Riccardo Trevisani nell’ultimo appuntamento su Fontana di Trevi: “Non c’è niente da smentire, è un’opzione. Se non rinnoverà con il Paris Saint Germain, l’Inter sarà una delle squadre che dovrà prenderlo a parametro zero e non credo l’unica. Poi dipenderà da dove vuole vivere lui, dal progetto, dalle offerte, dalle ambizioni. Se l’Inter gli farebbe piacere? Secondo me sì, io penso che l’estero fa benissimo, ma dopo cinque anni all’estero è normale che uno abbia voglia di mangiarsi un po’ di pasta fatta bene”.