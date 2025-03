Quanto hanno giocato DAVVERO gli interisti in Nazionale

Dopo i forfait obbligati di Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Denzel Dumfries per le partite con le proprie Nazionali, sono rimasti in 9 i giocatori dell’Inter impegnati in questa sosta del campionato di Serie A. In sette hanno già concluso i loro impegni mentre due devono ancora giocare un ultimo match. Ecco di seguito il punto con il riassunto completo di quanti minuti hanno giocato i nerazzurri in Nazionale:

ITALIA: Alessandro Bastoni (90 minuti in entrambe le partite contro la Germania);

ITALIA: Davide Frattesi (6 minuti nell’andata e 45 nel ritorno delle due gare con la Germania);

ITALIA: Nicolò Barella (84 minuti nell’andata e 90 nel ritorno delle due gare con la Germania);

ALBANIA: Kristjan Asllani (90 minuti con Inghilterra, stasera alle 20:45 sfiderà l’Andorra)

AUSTRIA: Marko Arnautovic (90 minuti nell’andata e 45 nel ritorno delle due gare la Serbia);

GERMANIA: Yann Bisseck (0 minuti nell’andata e 13 nel ritorno delle gare con l’Italia);

FRANCIA: Benjamin Pavard (0 minuti in entrambe le partite contro la Croazia);

IRAN: Mehdi Taremi (0 minuti contro gli Emirati Arabi, domani alle 17 sfiderà l’Uzbekistan);

TURCHIA: Hakan Calhanoglu (90 minuti in entrambe le partite vinte contro l’Ungheria).