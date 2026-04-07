Il pubblico di San Siro ha risposto presente con un lungo abbraccio nei confronti di Alessandro Bastoni che ha sentito tutto l’affetto nerazzurro mentre in Spagna continua il corteggiamento del Barcellona con un pressing mediatico molto forte.

In particolare il quotidiano catalano Sport, nella sua edizione online, pubblica oggi un aggiornamento rovente titolato: “Deco (ds del Barcellona, ndr) avverte l’Inter: o abbassano il prezzo di Bastoni o andranno su Lucumì”.

Il Barcellona, si legge, avrebbe presentato una prima offerta da 45 milioni di euro con un ingaggio superiore ai 5 milioni di euro a stagione per il calciatore. Ben distante dai 60 milioni di euro che sarebbe la cifra minima su cui trattare, dicono sempre in Spagna.

Se le cose dovessero complicarsi e non si dovesse riuscire a trattare a cifre più basse, i blaugrana sarebbero pronti a virare su un altro nome: quello, appunto, di Lucumì del Bologna. Sport cita il quotidiano Il Resto del Carlino, che ha parlato di un’irruzione molto forte del Barça per il difensore colombiano in scadenza nel 2027.

Situazione rovente, mentre lo stesso Sport aggiunge anche che quello per Bastoni al Barcellona è un affare su cui tutte le parti sono attualmente al lavoro.