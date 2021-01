Mercato – Biasin è scettico sulla cessione di Eriksen: “Potrebbe partire, ma soltanto in prestito”

Fabrizio Biasin ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it sul mercato dell’Inter dicendosi scettico per quanto riguarda la prossima sessione invernale.

I nerazzurri devono vendere e il principale indiziato è Christian Eriksen che però non riesce a mettersi in mostra e ha un ingaggio pesante; per questi motivi sono pochi i club realmente interessati e aprono soltanto al prestito secco, soluzione che non aggrada Marotta.

Se arriverà liquidità l’Inter potrebbe investire tale somma nel prossimo mercato estivo per l’obiettivo numero, Rodrigo de Paul.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<