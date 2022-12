Mercato – Inter, doppio colpo low cost? Si lavora su Kessié e Smalling

Ecco come i nerazzurri potrebbero portare a Milano i due calciatori

Pietro Magnani

Nonostante le ristrettezze economiche, per rimanere competitivi a volte basta essere, come detto più volte da Marotta, "fantasiosi". Ed è proprio quello che sembrano intenzionati a fare i dirigenti dell'Inter.

Come riportato da Tuttosport infatti, i nomi caldi per il mercato in entrata potrebbero essere un futuro svincolato e un giocatore in saldo: Smalling e Kessié. Il primo è in scadenza con la Roma e non sembra intenzionato a rinnovare. Non solo: pare che il suo agente, tra gli altri, lo abbia proposto anche all'Inter. Che dal canto suo riflette: l'inglese è un profilo solido, nonostante i 33 anni di età, tra i migliori del campionato. E in caso di addio a De Vrij o di mancato riscatto di Acerbi, potrebbe essere una pedina di spessore da inserire in una difesa finora fin troppo ballerina.

Diverso il discorso di Kessié, arrivato solo 6 mesi fa al Barcellona, ma scontento del poco utilizzo finora. Ieri il suo procuratore ha parlato con il Barca per capire come potrebbe evolvere la situazione, anche se un addio già a gennaio pare improbabile. Sull'ivoriano ex Milan oltre all'Inter, che avrebbe già parlato con l'agente, ci sarebbe anche il Napoli. Ovviamente se le cose dovessero cambiare e i blaugrana aprissero ad un prestito fin da subito, i due club si fionderebbero sul calciatore. Kessié potrebbe essere un innesto cruciale in ottica Scudetto.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Sia Smalling che Kessié sono giocatori che garantirebbero all'Inter un deciso upgrade nei reparti. Specie se arrivassero al posto di giocatori in scadenza o in difficoltà come D'Ambrosio, De Vrij e Gagliardini. Aumenterebbero sensibilmente centimetri e fisicità, oltre a portare in dote anche esperienza e tecnica. A determinate condizioni, soprattutto di ingaggio, potrebbero essere due occasioni clamorose per l'Inter, che si metterebbe in casa due profili di caratura internazionale senza svenarsi.