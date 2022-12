Inter, “tesoretto” Lazaro: il Torino spinge per il riscatto

I granata però vorrebbero uno sconto

Pietro Magnani

Lazaro al Torino sembra aver trovato la sua dimensione. L'esterno austriaco infatti con Juric sembra essersi ritrovato, giocando su buoni livelli in entrambe le fasi. Per questo il Torino sembra propenso ad intavolare le trattative con l'Inter per il riscatto.

Come riportato da Tuttosport, il direttore sportivo granata Vagnati, vorrebbe però uno sconto sul riscatto iniziale, fissato lo scorso luglio a 6 milioni. Il contratto di Lazaro infatti scade nel 2024 e proprio su questo vorrebbe fare leva il Torino per scendere a 4 milioni. Resterebbe la grana ingaggio per il club di Cairo, ma se ne occuperebbero poi a parte con il giocatore. L'Inter ovviamente sarebbe ben felice di cedere Lazaro a titolo definitivo, ma accetterà le condizioni del Torino?

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Tante cose potrebbero cambiare da qui a giugno e spingere l'Inter a valutare di non accettare al volo la proposta del Torino. Lazaro infatti potrebbe attirare, giocando così, l'attenzione di altri club, facendo così lievitare il costo del suo cartellino. O ancora Inzaghi stesso potrebbe valutare di cercare di inserirlo in rosa. Senza sottovalutare poi un altero fattore. Dopo la questione Bremer i rapporti tra Inter e Torino non saranno più cosi idilliaci come un tempo. Siamo così sicuri che l'Inter voglia fare un altro favore, con sconto annesso, ai granata?