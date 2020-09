Mercato – L’Inter chiede in prestito Kumbulla: i dettagli dell’offerta

Si parla ormai da parecchi mesi di Marash Kumbulla in orbita Inter. Il centrale di origini albanesi classe 2000 è il primo difensore sulla lista di mercato del club nerazzurro. Con la partenza di Diego Godin sempre più vicino al Cagliari, il calciatore di proprietà dell’Hellas Verona potrebbe ricevere finalmente un’importante offerta economica da parte dell’Inter. Al club, invece, verrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto.

Secondo quanto riportato dal quotidiano veronese L’Arena, dopo il sondaggio che il Tottenham pochi giorni fa ha realizzato per Kumbulla si sarebbe riacceso l’interesse dell’Inter. Per questo motivo ci sarebbe la volontà immediata da parte del club nerazzurro di presentare ufficialmente un’offerta per il prestito con diritto di riscatto a 25 milioni. Per arrivare alla valutazione da oltre 28 milioni che fa il Verona del suo cartellino, verrebbe rinnovato il prestito di Eddie Salcedo, aprendo eventualmente alla cessione a titolo definitivo di Dimarco.

