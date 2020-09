SM – Maxi offerta del Real Madrid per Lautaro: l’Inter chiede 60 milioni più Jovic (e Hakimi)!

Clamorosa indiscrezione calciomercato lanciata da pochissimi minuti da Sportmediaset, secondo cui in gran segreto il Real Madrid si sarebbe mosso nelle ultime settimane per Lautaro Martinez. Un’operazione tenuta nascosta dai nerazzurri per non compromettere i rapporti con il Barcellona e far saltare sul più bello l’affare Vidal. Il centrocampista cileno è infatti vicino alla risoluzione del contratto che gli consentirà di essere libero per firmare a costo zero con la società interista.

Una trattativa portata avanti in prima persona dal presidente Florentino Perez con gli agenti dell’argentino che nei giorni scorsi hanno fatto tappa proprio a Madrid prima di arrivare a Milano. L’accordo con Lautaro sarebbe già stato raggiunta sulla base di 8 milioni di euro netti a stagione, 2 in meno rispetto ai 10 proposti qualche mese fa dal Barcellona. Lo stesso numero uno dei blancos, poi, sarebbe anche disposto ad andare incontro alle richieste molto esigenti dell’Inter.

Il club nerazzurro vorrebbe infatti una parte cash pari a 50-60 milioni di euro, più il cartellino di Luka Jovic in prestito con diritto di riscatto, oltre ad Hakimi già acquistato a titolo definitivo e valutato 40 milioni nell’operazione andata in porto pochi mesi fa. Insomma, un affare complessivo da circa 100 milioni di euro per arrivare alla valutazione che la dirigenza interista fa del cartellino dell’argentino.

Una volta incassati i 60 milioni, i nerazzurri andrebbero immediatamente all’assalto di N’Golo Kanté dal Chelsea per rinforzare ancor di più il centrocampo con il pupillo di Antonio Conte, cercando allo stesso tempo di liberarsi di Ivan Perisic. Oltre a Jovic, poi, per l’attacco l’Inter tenterebbe nuovamente di trattare con la Roma per la cessione di Edin Dzeko, il primo vero obiettivo nerazzurro nel caso in cui Lautaro dovesse realmente partire nelle prossime settimane.

