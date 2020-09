Dall’Inghilterra – Salta l’affare Sancho per lo United? Rispunta Perisic tra le alternative

Dopo il presunto ritorno di fiamma dei giorni scorsi tra Jadon Sancho e il Manchester United e i primi contatti ufficiali con il Borussia Dortmund, sono spuntati diversi ostacoli per quanto riguarda il maxi affare. Il club tedesco, infatti, per la cessione del proprio talento vorrebbe intascare almeno 108 milioni di euro, una cifra quasi proibitiva per i Red Devils in una finestra di mercato che impone investimenti più oculati del solito.

Il tecnico Ole Gunnar Solskjær, in ogni caso, avrebbe chiesto alla dirigenza di far arrivare un esterno. Secondo quanto scritto dal Telegraph, tra le prime alternative individuate dal Manchester United, ecco che è tornato ancora una volta di moda il nome di Perisic. L’esterno croato è reduce da una grande stagione in cui è stato tra i protagonisti della vittoria della Champions League con il Bayern Monaco. Già nelle passate stagioni era stato molto vicino ai Red Devils e l’Inter considera il suo cartellino tra i cedibili della rosa.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<