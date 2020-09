GdS – Inter, che impatto sui social con l’arrivo di Vidal! Numeri da record per il cileno

Siamo ufficialmente entrati nella settimana che presumibilmente porterà all’arrivo all’Inter di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno non vede l’ora di poter riabbracciare Antonio Conte, il tecnico che meglio di chiunque altro lo ha saputo valorizzare nel corso della propria carriera sin dall’arrivo alla Juventus. Il suo acquisto è stato fortemente voluto dall’allenatore leccese, che già lo scorso anno aveva indicato al club il suo nome tra gli obiettivi sul mercato in entrata.

Vidal darà all’Inter sicuramente tanta esperienza, visti i numerosissimi trofei vinti nel corso della propria carriera, ma soprattutto quello spirito guerriero che Conte sempre vorrebbe vedere nei suoi centrocampisti. Oltre a questi e tanti altri motivi, il centrocampista cileno avrà infine un impatto devastante anche in termini di immagine. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, su Instagram un suo post ha un potenziale pubblico di 13,6 milioni di seguaci, più del doppio dell’Inter (5,6) e di Romelu Lukaku (6,2). Non è sicuramente per questo che Conte lo ha voluto a Milano, ma nel progetto di espansione del brand nerazzurro nel mondo l’arrivo di Vidal va comunque considerato come un enorme passo avanti da parte del club.

