Mercato Inter, il punto della situazione sui nomi più caldi

Nerazzurri pronti a stringere

Pietro Magnani

L'Inter, nonostante l'austerity dovuto a questioni di bilancio, non vuole restare a guardare le rivali rinforzarsi, anzi. I nerazzurri, in attesa di capire se dovranno cedere qualche pezzo da 90, puntano con decisione al mercato in entrata, con nomi di un certo spessore all'orizzonte.

Con l'arrivo di Onana solo da formalizzare, il prossimo passo in casa Inter, stando a quanto riportato da Marco Barzaghi di Sky Sport, sarà quello di ufficializzare Mkhitaryan, per cui mancherebbero praticamente solo visite mediche e firma. I veri nomi caldi però sarebbero altri: Bellanova, Lukaku e Dybala.

Per il primo l'operazione è già in stato avanzato con il Cagliari. Il ragazzo sostituirà numericamente Perisic e diventerà il vice Dumfries, in attesa di capire se l'olandese verrà sacrificato sul mercato per "salvare" Bastoni, Lautaro e Barella. Per Dybala invece l'intesa tra le parti in linea di massima c'è da giorni, resta prima da sfoltire il monte ingaggi nerazzurro (Sanchez e Vidal in primis) e poi da limare alcuni dettagli.

I nerazzurri però potrebbero aver messo in stand-by l'argentino, consapevoli del suo gradimento, in attesa di capire gli sviluppi intorno al "colpo grosso" Lukaku. L'Inter infatti non si esporrà in prima persona, ma aspetterà che il Chelsea mandi giù il boccone amaro dietro le pressioni del giocatore. Quasi impossibile lasci partire gratuitamente, seppure per un anno, un investimento da 115 milioni. Ma va detto che forse l'Inter è l'unica via per rivalutare suddetto investimento. Sia Dybala che Lukaku in nerazzurro senza dover cedere Lautaro, sembra, per ora, un'utopia. Ecco perché l'Inter fa con calma: vuole capire quale può essere la mossa giusta.