Mercato – Inter, dal Chelsea arriva un inaspettato assist per Lukaku?

Stando a quanto riportato dal Telegraph infatti, Todd Boelhy , nuovo proprietario dei Blues, avrebbe mostrato estrema fiducia nei confronti del tecnico Tuchel , dandogli anche pieni poteri sul mercato. L'allenatore tedesco gestirà quindi anche le entrare e le uscite dalla rosa, diventando un manager a 360 gradi come Guardiola al City e Klopp al Liverpool. Questo però potrebbe diventare un involontario assist proprio per l'Inter in ottica Lukaku.

Tuchel infatti non ha mai legato con l'attaccante anzi, spesso lo ha attaccato pesantemente. Le uscite invernali proprio sulla nostalgia nerazzurra del belga poi, non hanno fatto altro che aumentare la spaccatura tra i due, ormai due poli opposti. L'allenatore potrebbe quindi spingere per allontanare Lukaku, semplificando leggermente la "mission impossible" dell'avvocato Ledure, intermediario chiamato a convincere il Chelsea a lasciare partire in prestito il proprio assistito. E la nuova proprietà difficilmente vorrà inimicarsi Tuchel andandogli contro cercando di fargli digerire Big Rom. Che il "miracolo" sia effettivamente fattibile?