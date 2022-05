Mercato – Inter, tutti i nomi monitorati in Sud America

L'Inter segue 4 giovani promettenti

Si sa, l'Inter ha sempre avuto molto feeling con i giocatori provenienti dal Sud America, in particolar modo argentini, brasiliani e uruguagi. Certo, in mezzo ai tanti trasferimenti è stato preso anche qualche granchio, ma i nomi illustri dei campioni provenienti da questi paesi, compensano. E il club sembra voler cercare di portare avanti la tradizione che lega la squadra a questi paesi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero infatti ben 4 i giovani calciatori, tra Argentina e Uruguay, monitorati da Marotta ed Ausilio.