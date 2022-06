Mercato Inter – Nessuna scelta, Inzaghi spinge per il tridente delle meraviglie

Come riportato da La Gazzetta dello Sport , Inzaghi spera molto nel ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro, tanto da averlo ormai come chiodo fisso e di essere disposto a modificare il suo modo di fare calcio per averlo a disposizione. Il tecnico lo ritiene un uomo in grado di spostare gli equilibri, di dare all'Inter quel qualcosa che è mancato per fare il bis Scudetto. E negli anni in Italia ha ampiamente dimostrato di essere estremamente dominante nel nostro calcio.

Tuttavia Inzaghi ha fame e vuole un'Inter ambiziosa come lui. Ecco perché nella sua visione d'insieme Lukaku non esclude l'arrivo di Dybala, occasione imperdibile e che potrebbe essere imminente, né tantomeno la permanenza di Lautaro Martinez. L'allenatore, come i tifosi, sogna il "tridentone" Dybala-Lukaku-Lautaro, un attacco che sulla carta potrebbe spaventare anche a livello europeo, non solo italiano. Utopia? Secondo La Gazzetta dello Sport no. Per fare in modo che sia sostenibile economicamente infatti, potrebbe bastare lasciare partire Dzeko, che a bilancio pesa 9 milioni. Il bosniaco infatti finirebbe comunque dietro nelle gerarchie in questa stagione, e pare abbia parecchi estimatori in Arabia. Sogno o possibile realtà? Solo il tempo potrà dircelo.