Inter, non solo Bremer per la difesa: spunta anche Milenkovic

Come riportato ieri da Gianluca Di Marzio a Sky infatti, Marotta ed Ausilio avrebbero riallacciato i rapporti con la Fiorentina per arrivare a Nikola Milenkovic. Il difensore serbo ha ancora un anno con la viola, ma sembra intenzionato a fare il grande salto in una big. Il suo eventuale arrivo poi, sarebbe slegato dalla trattativa per Bremer, ma sarebbe più collegato ad un'eventuale cessione importante nel pacchetto arretrato, magari di Bastoni o Skriniar. L'obbiettivo infatti è quello di avere 4 titolari per 3 posti che possano alternarsi con continuità, con D'Ambrosio e Dimarco come jolly.