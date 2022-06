Asllani e l’Inter promessi sposi, ora serve l’intesa con l’Empoli

L' Inter vuole accontentare Simone Inzaghi prima del raduno estivo. Per farlo però occorre dare una decisa accelerata alle entrate, soprattutto quelle marchiate come essenziali. Una di queste è senza dubbio quella del vice Brozovic , innesto richiesto a gran voce dal tecnico.

Secondo quanto riportato da Tuttosport il suo arrivo sarebbe solo questione di tempo. L'Inter avrebbe infatti trovato l'intesa con il giovane Asllani, che nei prossimi giorni potrebbe già vestirsi di nerazzurro. Tuttavia c'è da convincere l'Empoli ad accettare le condizioni nerazzurre, tassello non ancora completato. I toscani infatti sperano sempre in un rilancio, ma il club nerazzurro sembra talmente in vantaggio sul giocatore da non temere la concorrenza.