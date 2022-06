L’annuncio di Marotta: “Dal mercato, Inter pronta per Inzaghi entro fine giugno”

L'amministratore delegato dell'area sport dell' Inter , Beppe Marotta , ha rilasciato una dichiarazione molto importante per quanto riguarda il calciomercato nerazzurro. Al termine della presentazione del libro Argomenti di diritto nazionale e internazionale dello sport e di giustizia sportiva, il dirigente interista ha risposto ad una domanda dei giornalisti presenti ed è stato molto chiaro. "Stiamo lavorando al fine di allestire un squadra competitiva come merita l' Inter . Il lavoro mio, di Ausilio e di Baccin verte proprio a concludere tutto entro il mese di giugno perché vogliamo mettere a disposizione di Inzaghi la miglior squadra possibile. Ovviamente, sempre nel rispetto della sostenibilità".

La visione di Marotta è chiara, e le azioni sembrano confermare le parole del dirigente. A dispetto di un mercato di uscita ancora da decifrare, infatti, la sensazione è che quello in entrata sia già abbastanza impostato. Lukaku a parte, le trattative per Dybala , Mkhitaryan , Asllani , Bellanova e Bremer sono già molto avanti: poi, naturalmente, serve l'accelerata finale per arrivare alla firma sul contratto.

No comment, in chiusura, sulla questione Skriniar-PSG, rispetto alla quale il direttore ha liquidato la domanda con un "No, non rispondo".