L’entourage di Vanheusden: “Abbiamo capito il problema al suo ginocchio. Sul futuro…”

L'entourage di Zinho Vanheusden , giovane difensore centrale di proprietà dell' Inter , ha parlato al quotidiano belga Le Soir aggiornando sulla situazione del classe 1999, tormentato dagli infortuni anche nella stagione appena conclusa in prestito al Genoa. In merito alle sue condizioni fisiche, l'entourage ha dichiarato: "Abbiamo capito il problema che sta dietro i suoi infortuni. Per ora Zinho lavora ad Anversa con due o tre fisioterapisti, ma intende ricominciare a correre a breve, per poi riprendere pian piano anche con gli allenamenti".

Rispetto al suo futuro, invece, il papà Johan ha affermato: "Non lo sappiamo ancora. Sarà l'Inter a decidere e dovremo rispettare questa scelta. Per ora, la volontà di Zinho è solo quella di giocare ed essere in salute, che sia all'Inter o in un altro club con un nuovo prestito". Ricordiamo che Vanheusden, dallo Standard Liegi, l'estate scorsa è stato riacquistato dall'Inter per circa 16 milioni di euro, per poi essere girato nuovamente in prestito, questa volta al Genoa.