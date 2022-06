Mercato – Il PSG si informa su Skriniar: le richieste dell’Inter sono alte

Luis Campos, il nuovo responsabile del mercato del Psg, ha messo gli occhi sul difensore slovacco

L'interesse del PSG per Milan Skriniar è concreto, come confermato da Gianluca Di Marzio. Il difensore slovacco piace molto al club parigino, così come al suo nuovo responsabile del mercato Luis Campos. Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato della presenza del DS del PSG in Italia per cercare di iniziare un dialogo con l'Inter.