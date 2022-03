Mercato – L’Inter ha il mal di goal, Zapata prima alternativa a Scamacca

Ritorno di fiamma per il colombiano?

Nonostante rimanga il migliore attacco della Serie A numericamente parlando, nel girone di ritorno il reparto avanzato dell' Inter ha vissuto una clamorosa involuzione, non solo in termini realizzativi. Ecco perché Marotta ed Ausilio stanno vagliando diverse ipotesi per puntellarlo nel prossimo mercato estivo. Ai nomi circolati nelle ultime settimane, su tutti Haller e Scamacca , Corriere dello Sport però questa mattina ne aggiunge un altro: Duvan Zapata .

Il colombiano era il principale indiziato per sostituire Lukaku lo scorso agosto, ma la trattativa naufragò sia per le richieste dell'Atalanta sia perché Gasperini lo reputava incedibile. Le cose però tra qualche mese potrebbero cambiare. Zapata infatti sta vivendo un'annata molto difficile per via dei tanti infortuni e a Bergamo non sono poi così convinti di aver fatto la scelta giusta trattenendolo, senza contare che anche l'attaccante vorrebbe cambiare aria.