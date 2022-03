La moviola di Inter-Fiorentina: dubbi sul retropassaggio di Castrovilli

'episodio rimane controverso

Partita non impeccabile di Chiffi ieri che ha commesso diverse sbavature e lasciato dei dubbi nella conduzione di gara di Inter-Fiorentina. Il fischietto infatti commette il primo errore quando decreta il calcio di rigore per l'Inter per un contatto tra Lautaro e Venuti. Il fischietto viene salvato dal VAR, che lo richiama e gli dimostra come sia effettivamente fallo dell'attaccante nerazzurro. Giusto annullare il goal di Lautaro per fuorigioco sul tiro di Dumfries, visto che Biraghi non fa alcuna giocata che possa tenerlo in gioco.