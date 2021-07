Mercato, Mourinho tenta lo sgambetto alla “sua” Inter!

Lo sgarbo sarebbe però immediatamente naufragato

L'Inter infatti è da tempo in trattativa con il Cagliari per Nahitan Nandez , talentuoso centrocampista portoghese, abile sia come centrale che come laterale destro, che dovrebbe, nella mente di Inzaghi e Marotta , sostituire Hakimi , migrato al PSG . La scarsezza di liquidità nerazzurra però, ha rallentato l'operazione, al momento in stand-by nonostante l'Inter abbia praticamente in mano l'accordo con il calciatore. Come ha più volte ribadito Marotta, l'Inter necessita di un mercato creativo e, inserendo contropartite varie, dovrebbe arrivare infine a Nandez nelle prossime settimane.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Sport890, portale sportivo Uruguagio, José Mourinho, ex leggendario allenatore dell'Inter nell'annata dello storico Triplete, avrebbe cercato lo sgarbo al suo ex club, telefonando in prima persona a Nandez, in trattativa con i nerazzurri, per portarlo alla Roma. Il centrocampista però, in parola coi nerazzurri in attesa la trattativa con il Cagliari si sblocchi, pare avrebbe declinato l'offerta, rifiutando la corte del portoghese. Scongiurato quindi, parrebbe, il "tradimento" dello Special One.