Mercato – Pista Pereyra per il centrocampo: l’Inter lo vuole a parametro zero

L' Inter sta valutando diverse opzioni per rafforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione e, secondo www.calciomercato.it, sarebbero stati avviati dei dialoghi per Roberto Pereyra .

L'argentino, attualmente in forza all' Udinese , potrebbe lasciare i friulani a parametro zero al termine della stagione attuale, dopo aver terminato il suo contratto.

Sebbene non sia uno di quei nomi che scalda il cuore dei tifosi, Pereyra sarebbe una buona scelta per l'Inter, vista la sua ampia esperienza in Serie A. Inoltre, ha dimostrato di essere un giocatore molto tecnico e in grado di segnare anche gol importanti, in grado di rappresentare una valida opzione per il centrocampo nerazzurro. A parametro zero, poi, Pereyra potrebbe rappresentare un'occasione troppo ghiotta per le possibilità attuali di mercato dell'Inter.