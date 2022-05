Mercato – Perisic mette paura ai tifosi: Inzaghi può essere la chiave?

Il tecnico vuole trattenerlo a tutti i costi

Le parole nel post finale di Coppa Italia di Ivan Perisic hanno messo in allarme i tifosi dell' Inter . Il mattatore di serata infatti ha lasciato intendere che il rinnovo è tutt'altro che fatto e che non ha gradito il tanto, troppo tempo preso dalla società per discuterne. La frattura è insanabile oppure era solo un modo per battere cassa e c'è ancora margine di manovre?

Secondo quanto riportato da Repubblica non tutto è perduto, anzi. A fine stagione la dirigenza e Perisic si incontreranno per discutere del futuro. Il calciatore infatti, pur non avendo gradito le tempistiche, all'Inter sta bene e, al momento, non ha offerte concrete dall'estero. Rispetto a qualche mese fa infatti, in cui le due parti sembravano estremamente lontane, ora l'ipotesi più plausibile resta quella di un punto di incontro per il rinnovo. A dare il colpo di coda decisivo per il prolungamento del contratto potrebbe essere Inzaghi, che apprezza moltissimo il croato e lo sta dimostrando preferendolo costantemente a Robin Gosens. Addirittura il tecnico avrebbe fatto sapere che sarebbe disposto ad impiegarlo a destra pur di farlo giocare in pianta stabile.