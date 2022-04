Mercato – Satriano continua a impressionare: sirene estere per lui?

L'uruguagio piace alle big d'Europa

Che Martin Satriano sia un giovane molto interessante per il futuro è fuori di dubbio. L'uruguagio ha impressionato nel pre campionato con l'Inter e ora continua a farlo a suon di goal nel Brest in Francia, dove si è trasferito in prestito a gennaio. Secondo quanto riportato da fonti inglesi, più precisamente dal Mirror, il suo talento starebbe attirando attenzioni indesiderate.