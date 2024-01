Ecco i DUE MOTIVI per i quali l’Inter vuole ingaggiare Zielinski

L’Inter guarda già alla prossima stagione e il primo grande acquisto sembra poter essere Piotr Zielinski del Napoli. Sembra perché il polacco non ha ancora preso una decisione definitiva, sebbene gli indizi su un suo futuro nerazzurro ci sono.

La dirigenza interista ha fiducia di poter acquistare il giocatore, che sembra voglioso di cambiare aria, ma rimanendo in Italia. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottoline come l’Inter punti molto sull’ingaggio a costo zero di Zielinski, nonostante una centrocampo già numericamente e qualitativamente importante.

I motivi sono due. Il primo è legato al mercato in uscita: con l’arrivo del polacco, l’Inter si troverebbe coperta anche in caso di arrivo di un’offerta irrinunciabile per uno dei suoi big. Il secondo riguarda le ambizioni sportive: la stagione 2024-2025 sarà la prima del nuovo Mondiale per Club estivo, che terminerà tra fine giugno e inizio luglio.

L’opinione di Passione Inter

Ogni tifoso nerazzurro si augura che l’arrivo di Zielinski serva ad allungare la profondità della rosa a disposizione di Inzaghi. Tuttavia, vista l’attuale situazione economica del club, si può immaginare come l’arrivo del polacco possa effettivamente essere una forma di tutela in vista di possibili movimenti di mercato in uscita, che, va detto, per ora non sembrano esserci.