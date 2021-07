Nandez-Inter, ballano due milioni: lunedì l’incontro decisivo con il Cagliari

L'affare complessivo potrebbe chiudersi sui 26 milioni di euro complessivi

Le prossime ore sono decisive per l'affare per Nandez. Il giocatore uruguaiano sarebbe dovuto arrivare ieri in Italia ma il Cagliari - impegnato in amichevole in Germania - gli ha concesso un ulteriore weekend di ferie. Il suo futuro, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà in nerazzurro e le due società stanno cercando di trovare la quadra. Il club sardo chiede 5 milioni di euro per il prestito, l'Inter, per ora, ne offre tre: lunedì potrebbe esserci la svolta. É in programma un incontro per limare le ultime distanze ma la società nerazzurra mantiene i contatti vivi anche con Bellerin e Dumfries.