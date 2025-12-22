Novità sul futuro di Josep Martinez: annuncio ufficiale

La prestazione di Josep Martinez nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna ha rappresentato uno dei pochi aspetti positivi per l’Inter. Il portiere spagnolo, schierato al posto di Yann Sommer, si è reso protagonista con una parata decisiva all’ultimo secondo su Giovanni Fabbian, impedendo ai rossoblù di passare nei tempi regolamentari.

Una prova rassicurante per l’ex Genoa, coinvolto nelle scorse settimane in una vicenda personale delicata che ha segnato la sua vita fuori dal campo. Sergio Barila, agente del giocatore, ha commentato la situazione ai microfoni di TuttoMercatoWeb: “Josep è sempre pronto ad aiutare quando l’allenatore lo schiera in squadra. L’episodio accaduto a ottobre è una disgrazia personale molto spiacevole, ed è molto difficile da superare per chiunque. Chiediamo rispetto per la famiglia”.

La prestazione in Supercoppa ha colto di sorpresa molti osservatori, ma non il suo procuratore: “A me non ha sorpreso. Josep è un grande portiere, lo ha dimostrato in tutti i club in cui ha giocato. Per questo l’Inter lo ha preso dal Genoa nel 2024”, ha spiegato Barila. “Io confido molto in Martinez. Sono sicuro che ogni volta che giocherà si esprimerà al livello che i tifosi si aspettano da lui. Io credo nelle sue qualità, sempre”.

Dopo la sconfitta ai rigori contro il Bologna, il portiere ha manifestato dispiacere per non essere riuscito a portare la squadra in finale: “Certo, voleva portare la sua squadra in finale. Dopo la sconfitta ai rigori, era triste per i compagni, per il club e per i tifosi nerazzurri”, ha raccontato l’agente. Sul futuro, Barila ha confermato la permanenza a Milano: “Pepo è contento all’Inter, si trova bene con la società nerazzurra e a Milano, quindi sia a livello professionale sia personale”.