Inter su Dodò per gennaio: la Fiorentina apre alla cessione

L’Inter lavora per rinforzare la fascia destra in vista del mercato di gennaio. L’infortunio alla caviglia di Dumfries, cui ha fatto seguito un intervento chirurgico, ha reso necessaria la ricerca di un nuovo esterno, con Chivu che avrebbe bisogno di una pedina in quel ruolo per sopperire all’assenza stimata per almeno due mesi dell’olandese.

Secondo Tuttosport, diversi nomi sono sul tavolo della dirigenza nerazzurra. Palestra dell’Atalanta viene valutato 40 milioni, ma a Bergamo preferiscono che continui il prestito al Cagliari per aumentarne abilità e valore. Belghali del Verona è invece impegnato in Coppa d’Africa con l’Algeria e i nerazzurri sperano in un’uscita anticipata dalla competizione, anche se il club veneto considera l’esterno fondamentale per centrare la salvezza.

C’è poi Dodò che potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato interessante per l’Inter e al tempo stesso per la Fiorentina. Qualora la Viola decidesse di sacrificare il brasiliano, potrebbe reinvestire il ricavato su altri profili funzionali alla rosa che lotta per non retrocedere. Al momento però il terzino resta più una suggestione che un’ipotesi concreta, così come altri nomi seguiti dagli scout nerazzurri, tra cui il croato Valincic.

Le valutazioni sono in corso, ma il tempo stringe. Con un gennaio ricco di impegni, Chivu avrebbe bisogno di un rinforzo il prima possibile per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.