27 Febbraio 2026
Probabili formazioni Inter-Genoa: tre ballottaggi
Le possibili scelte di Chivu e De Rossi
Dopo l’uscita dalla Champions League ai playoff per mano del Bodo Glimt, l’Inter deve riprendere la marcia per lo Scudetto che la vede, al momento, in testa alla classifica con 10 punti di vantaggio sulla seconda. Domani sera, con fischio d’inizio alle 20.45, si affronteranno Inter e Genoa, che cercheranno di ottenere tre punti punti fondamentali per i rispettivi obiettivi.
Di seguito le probabili formazioni di Inter-Genoa:
28 Febbraio 2026 – 20:45
San Siro
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 30 – Carlos Augusto 11 – Luis Henrique 23 – Barella 7 – Zielinski 8 – Sucic 32 – Dimarco 14 – Bonny 9 – Thuram Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 36 Darmian, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 94 P. Esposito
Ballottaggi
Carlos Augusto-Acerbi 70-30%, Zielinski-Barella 60-40%, Thuram-P. Esposito 60-40%
Squalificati
Bastoni (1)
indisponibili
Lautaro Martinez
diffidati
–
Genoa 3-5-2
Formazione16 – Bijlow 27 – Marcandalli 5 – Ostigard 22 – Vasquez 77 – Ellertson 17 – Malinovskyi 32 – Frendrup 8 – Baldanzi 3 – Martin 9 – Vitinha 29 – Colombo Daniele De Rossi
Panchina
1 Leali, 39 Sommariva, 73 Masini, 21 Ekhator, 20 Sabelli, 70 Cornet, 14 Onana, 13 Zatterstrom, 18 Ekuban, 4 Amorim, 10 Messias
Ballottaggi
–
Squalificati
–
indisponibili
Otoa, Norton-Cuffy
diffidati
Masini, Marcandalli
Arbitro: Fabbri
Assistenti: Zingarelli – Bercigli
Quarto Uomo: Perri
Var: Maggioni – AVAR: Guida