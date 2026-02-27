Verso Inter-Genoa, Dumfries scalpita: il piano di Chivu per gestirlo

Denzel Dumfries è tornato ufficialmente in campo nell’ultimo scampolo di gara contro il Bodo Glimt, nel playoff di ritorno di Champions League. L’esterno olandese ha dimostrato di aver superato il problema alla caviglia che lo aveva tenuto fermo per quattro mesi e il suo ritorno in campo rappresenta una nota positiva in una serata complicata per i nerazzurri.

Tuttavia, in vista delle prossime partite, secondo La Gazzetta dello Sport servirà ancora cautela nella gestione del suo rientro. Per la gara di domani contro il Genoa le probabilità di vederlo dal primo minuto sono molto basse. Chivu intende procedere con gradualità, evitando di affrettare i tempi e forzare. Sulla fascia destra ci sarà quindi ancora Luis Henrique, mentre a sinistra confermato Dimarco, anche perché Carlos Augusto dovrà essere impiegato nei tre di difesa per sostituire lo squalificato Bastoni.

È plausibile però che, come contro i norvegesi, anche contro il Genoa Dumfries possa entrare a gara in corso e aumentare così il minutaggio a sua disposizione. In questo modo, nel giro di qualche partita potrà essere a piena disposizione anche per una maglia da titolare.