Contatti riallacciati Inter-Jones, ma non solo: doppio colpo dal Liverpool

L’Inter potrebbe tornare su Curtis Jones nel prossimo mercato estivo. Il centrocampista inglese era stato corteggiato a lungo durante la finestra di gennaio, ma alla fine non si è riusciti a posizionare tutte le tessere del domino nel punto giusto e il giocatore è rimasto al Liverpool. La pista però non si è affatto raffreddata del tutto.

A giugno Jones entrerà nell’ultimo anno di contratto con i Reds, circostanza che potrebbe ridurre notevolmente i costi dell’operazione. Il giocatore, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non sembra avere intenzione di rinnovare con il club inglese. Questo scenario potrebbe però attirare anche altre pretendenti sul centrocampista.

Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu era già stato colpito dal giocatore e continuerebbe a vedere con favore un nuovo tentativo. In mezzo al campo serve nuova linfa e il profilo del giocatore piace parecchio. L’eventuale uscita di Davide Frattesi, auspicata sia dal club che dal calciatore stesso, potrebbe aprire lo spazio necessario per un affondo decisivo.

L’Inter starebbe già lavorando per consolidare i rapporti con l’entourage di Jones, lo stesso che cura gli interessi di Manuel Akanji, proprio nel tentativo di anticipare eventuali concorrenti. E non è finita: con gli inglesi potrebbe aprirsi anche uno spiraglio per Giovanni Leoni, altro giocatore molto apprezzato da Chivu. L’ex Parma sta recuperando dalla rottura del legamento crociato subita ad inizio stagione e Milano potrebbe essere scelta dal Liverpool come destinazione ideale per ritrovare tranquillità e continuità post infortunio.