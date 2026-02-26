Gazzetta shock: “Inter-Barella, offerta top e riflessioni sul futuro”

Il futuro di Nicolò Barella è finito sotto la lente d’ingrandimento. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe valutare una cessione del centrocampista davanti a una proposta economica importante. Uno scenario che fino a qualche mese fa sarebbe apparso irrealistico, ma che ora prende forma dopo un periodo prolungato non particolarmente brillante del giocatore.

La posizione del club appare chiara: nessuna intenzione di svendere, ma disponibilità ad ascoltare proposte concrete e di grande livello. Molto dipenderà anche dalla volontà dello stesso Barella, che in più occasioni ha dimostrato un attaccamento vero ai colori nerazzurri e l’ambizione di continuare a vincere con questa maglia. Il mercato, però, è in grado di ribaltare equilibri e scenari anche consolidati in tempi molto rapidi.

Il numero 23 nerazzurro rappresenta da anni uno dei punti fermi della squadra, protagonista fondamentale sia sul piano tattico che come riferimento nello spogliatoio. Le ultime uscite, però, hanno evidenziato qualche difficoltà rispetto agli standard abituali. Minor efficacia negli inserimenti, una gestione del gioco meno determinante e qualche episodio di nervosismo avrebbero alimentato le riflessioni della società.