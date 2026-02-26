Verso Inter-Genoa, Chivu sorride: recupera un infortunato

Buone notizie da Appiano Gentile per Chivu. Dopo il ritorno in campo di Denzel Dumfries, che ha giocato i minuti finali della partita contro il Bodo-Glimt dopo quasi quattro mesi di assenza, anche Hakan Calhanoglu si avvia al rientro tra i disponibili. Il centrocampista turco si è allenato regolarmente con i compagni e si candida per la prossima sfida contro il Genoa.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’allenatore nerazzurro potrebbe quindi ritrovare quasi tutta la rosa a disposizione. L’unica eccezione riguarda Lautaro Martinez, che si è procurato in Norvegia una lesione a un polpaccio e dovrà restare fermo ancora per qualche settimana.

Sabato sera contro il Genoa sono possibili molte novità di formazione, anche in prospettiva della semifinale di Coppa Italia in programma martedì prossimo a Como. Il recupero di Calhanoglu rappresenta un’opzione importante per gestire al meglio le rotazioni in vista dei prossimi impegni ravvicinati.