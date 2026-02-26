Il futuro di Leon Goretzka resta ancora del tutto incerto. Il centrocampista tedesco, trentunenne in scadenza con il Bayern Monaco, continua a tenere aperte diverse opzioni per la prossima stagione, dopo aver confermato che il rinnovo con il club bavarese non arriverà.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il giocatore sta valutando tutte le possibilità senza chiudere alcuna porta. “Il Napoli ha fatto sondaggi già a gennaio con l’agenzia di Goretzka per capire le richieste economiche. Al momento il club non è andato avanti e non si è rifatto sentire. Stanno circolando anche tanti voci sull’Inter ma per Goretzka, al momento, è tutto davvero aperto”, ha spiegato Romano.

L’ex Schalke 04 avrebbe avuto colloqui con l’Atletico Madrid durante la finestra invernale, mentre dalla Premier League sarebbero arrivate proposte interessanti sul piano economico. Al momento la situazione rimane fluida, con il giocatore che valuta tutte le opportunità prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro.