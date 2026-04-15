Con un finale di stagione che sembra indirizzato, in casa Inter la decisione sul futuro di Cristian Chivu sembra ormai stata presa: per il tecnico rumeno arriverà il rinnovo di contratto. Secondo La Gazzetta dello Sport, tutte le discussioni approfondite sono state rimandate alla fine della stagione, quando si spera che se ne possa parlare con lo Scudetto sul petto. I dettagli però sono già ricostruibili: il contratto verrà prolungato fino al 2028 con ingaggio raddoppiato, intorno ai 4 milioni di euro netti all’anno.

Il quotidiano scrive che ad aver convinto sempre più la dirigenza, oltre ovviamente ai risultati, sono stati anche l’attitudine, lo stile e la presa avuta con il gruppo. “Chivu è stato lucido nel ricostruire l’autostima di giocatori dal cuore spezzato – scrive La Gazzetta – e non si è fatto prendere dall’ansia le dopo due sconfitte nelle prime tre partite di campionato. Poteva smarrirsi dopo la sosta, ma la doppia vittoria contro Roma e Como ha rimesso ogni cosa al proprio posto”.