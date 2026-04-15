Arrivati alle battute finali di una stagione che, con tutta probabilità, porterà alla vittoria del 21° Scudetto, l’Inter ha ormai deciso: sarà rinnovo di contratto per Cristian Chivu. Una scelta, questa, che parte da lontano, quando l’estate scorsa la dirigenza nerazzurra aveva valutato anche strade diverse prima di puntare sul rumeno. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Biasin nel suo editoriale per TMW, c’erano state anche delle riflessioni sull’idea di portare in nerazzurro un allenatore d’esperienza come Max Allegri, prima che poi si accasasse al Milan.

Archiviata questa ipotesi, la scelta era ricaduta su un profilo giovane, con una preferenza iniziale per Cesc Fabregas, che però il Como non aveva liberato. Da qui, tutto su Chivu. A distanza di nove mesi, la scommessa si è rivelata vincente e il prossimo rinnovo lo conferma. L’anno prossimo, infatti, verrà data ancora più fiducia a Chivu, che assumerà un ruolo simile a quello di un manager. Il mercato ruoterà intorno alla sua idea di calcio, che potrebbe prevedere, come filtra ormai da tempo, anche un passo oltre il 3-5-2.