È stato un gioiello del vivaio dell’Inter, ha trascinato la Primavera alla vittoria del campionato 2017/18 con 14 gol e 9 assist per poi essere “sacrificato” nel 2018 nell’affare Nainggolan, trasferendosi alla Roma. E ora… potrebbe tornare.

Il talento cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, oggi protagonista dopo un percorso ricco di alti e bassi tra Roma, esperienza all’estero e nuovi rilanci in Serie A, ha ritrovato continuità e fiducia. Le sue prestazioni recenti hanno riacceso l’interesse delle big italiane, tra cui l’Inter. Questo è quanto riporta La Gazzetta dello Sport.

“Zaniolo è tornato ad essere un obiettivo di prima fascia. E lui è sempre più convinto di restare in Italia. Basta con i tram presi al volo per sfuggire alle inquietudini. A Udine ha trovato il suo centro di gravità permanente, almeno per ora. L’ambiente friulano gli va a genio, i Pozzo vogliono riscattarlo e trattenerlo per irrobustire le ambizioni di una squadra ricca di qualità. Eppure gli appetiti delle grandi sono lì, a turbare questa quiete. Inter, Milan e Napoli sono in agguato”.

In casa nerazzurra, infatti, non si dimentica il talento sbocciato nel vivaio e poi lasciato partire in un’operazione di mercato che oggi, col senno di poi, viene spesso rivalutata. Non tanto nel periodo più turbolento della sua carriera, quanto piuttosto dopo una stagione da 6 gol e 6 assist in 28 partite che ha riportato Nicolò Zaniolo al centro delle riflessioni di mercato. L’Inter osserva con attenzione, consapevole che, a dispetto della concorrenza di Juventus, Napoli e Milan, può giocarsi la carta del legame affettivo e formativo.