Calhanoglu torna in gruppo: come sta verso l’Atalanta

Hakan Calhanoglu è pronto a riprendersi l’Inter. Il problema all’adduttore che lo aveva fermato contro il Liverpool, costringendolo a saltare anche le sfide con Genoa e Bologna, è ormai superato. Il turco ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e si prepara a tornare protagonista già a Bergamo contro l’Atalanta.

Come scritto da La Gazzetta dello Sport, davanti a lui c’è solo la Dea. Il centrocampista vuole ripartire da dove aveva lasciato, in una stagione che lo vede già a quota 7 reti e 3 assist tra campionato e Champions League. Solo considerando la Serie A, ha già raggiunto 6 gol, superando il bottino dell’intera scorsa annata, realizzato però in 29 partite e non in appena 12 come quest’anno.

Il recupero del turco procede spedito e questi giorni di allenamento senza impegni ufficiali rappresentano un’occasione preziosa per tornare in condizione ottimale. Una buona notizia per Chivu, che considera il suo regista fondamentale per il gioco della squadra. “È così che si recuperano gli insostituibili”, sottolinea la rosea.

Zielinski non lo ha fatto rimpiangere durante l’assenza, confermandosi la migliore alternativa possibile in quel ruolo. Ma in mezzo al campo il turco resta tra i migliori interpreti a livello mondiale, e il suo ritorno da titolare appare ormai certo.