L’Inter vuole subito Muharemovic: deciso un addio a gennaio

L’Inter lavora per rinforzare e ringiovanire la difesa in vista delle importanti scadenza di fine stagione. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Tarik Muharemovic, centrale bosniaco classe 2003 attualmente al Sassuolo. Il giocatore, che compirà 23 anni il prossimo 28 febbraio, piace ai nerazzurri per la sua duttilità: può giocare sia come alternativa a Bastoni sulla sinistra sia come centrale puro.

Cresciuto in Austria attraverso quattro squadre diverse, Muharemovic era stato portato in Italia dalla Juventus nel 2021. Ora potrebbe cambiare nuovamente maglia, magari già durante la sessione invernale di mercato. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, però, l’operazione a gennaio si concretizzerebbe solo in caso di partenza di Stefan De Vrij.

L’olandese ha il contratto in scadenza a giugno e sta trovando poco spazio in questa stagione: appena 8 presenze totali tra tutte le competizioni, di cui solo 3 in campionato, a fronte di 15 panchine. Una situazione che lo preoccupa in vista del Mondiale. De Vrij, che compirà 34 anni a febbraio, durante la pausa di ottobre ha seguito i connazionali da bordocampo, mentre a novembre è rimasto direttamente a casa.

Il rischio di rimanere fuori dall’elenco dei convocati dell’Olanda di Koeman è concreto, e questo potrebbe spingerlo a cercare più minutaggio altrove. Se dovesse partire a gennaio, con l’assist del Benfica di Mourinho, ecco che l’affare con il Sassuolo potrebbe accelerare. In ogni caso, il profilo del bosniaco resterà sul taccuino nerazzurro anche per l’estate.

Tra sei mesi scadranno infatti i contratti di Darmian, de Vrij e Acerbi. Quest’ultimo è attualmente infortunato e resterà ai box almeno fino a metà gennaio. Nel reparto arretrato si registrano anche alcune incertezze: Bisseck risulta incline a errori in area, mentre Bastoni ha commesso qualche sbavatura di troppo nell’ultimo periodo. Akanji rappresenta una novità che convince, ma per trattenerlo serviranno altri 15 milioni.