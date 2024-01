Nuovo attaccante per Inzaghi: così può arrivare senza cessioni

Con l’arrivo di Tajon Buchanan, annunciato ufficialmente nella giornata di ieri dal club nerazzurro, l’Inter ha virtualmente chiuso il mercato in entrata di questo gennaio. L’ingaggio dell’esterno canadese è stato infatti anticipato per sopperire al lungo infortunio di Juan Cuadrado e sarà con molta probabilità l’unica eccezione di questa finestra.

Simone Inzaghi, però, non sembra aver intenzione di rinunciare ad un ultimissimo desiderio di mercato. Il tecnico nerazzurro sino a questo momento non ha quasi mai potuto fare affidamento su tutti e quattro gli attaccanti contemporaneamente a disposizione e potrebbe chiedere un ulteriore sforzo alla società sul mercato.

Come riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, qualora il tecnico riuscisse a conquistare la sua terza Supercoppa Italiana di fila nel torneo in programma tra poche settimane in Arabia Saudita, potrebbe acquisire ulteriore forza per farsi regalare dai suoi dirigenti un quinto attaccante.

L’opinione di Passione Inter

Nei tre anni trascorsi sulla panchina nerazzurra, Inzaghi è sempre stato un tecnico in linea con quelle che erano direttive societarie senza mai creare dei problemi di gestione. Nonostante possa avere tutte le carte in regola per chiedere al club l’arrivo di un nuovo attaccante, difficilmente il tecnico forzerà troppo la mano in questo momento della stagione. L’Inter, come ribadito più volte, potrebbe piuttosto avere qualche chance di regalarsi un ultimo sussulto dal mercato in avanti in caso di uscita di Alexis Sanchez.