Mentre proseguono i contatti per Yann Sommer del Bayern Monaco e Anatoliy Trubin dello Shakhtar Donetsk, dall’Argentina arriva una nuova pista a sorpresa per il dopo Onana tra i pali dell’Inter. Secondo quanto riferisce il giornalista Gaston Edul dell’emittente TyC Sports, la dirigenza nerazzurra avrebbe presentato un’offerta all’Aston Villa per Emiliano Martinez, estremo difensore della nazionale argentina campione del mondo. Sul piatto una prima proposta da 15 milioni di euro rifiutata dal club inglese, ma gli uomini mercato interisti sarebbero pronti ad un rilancio e secondo lo stesso giornalista l’Inter è attualmente la squadra concretamente più interessata al giocatore. Poco dopo l’uscita di questa notizia, però, il giornalista Fabrizio Biasin smentisce l’interesse nerazzurro per Emiliano Martinez ribadendo che Yann Sommer rimane l’obiettivo principale.

L’opinione di Passione Inter

Classe 1990, Martinez è un portiere di grande carisma ed esperienza che colmerebbe la lacuna di leadership dopo l’addio di Onana. Alto 1,95, dopo una serie di prestiti si è consacrato all’Aston Villa con cui soprattutto con Unai Emery è stato molto sollecitato anche nella costruzione dal basso. Rispetto a Yann Sommer sarebbe una scelta più a medio termine, che escluderebbe dunque l’arrivo di Trubin con ogni probabilità.