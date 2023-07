La priorità ora è Yann Sommer, il portiere del Bayern Monaco individuato come primo profilo su cui puntare dopo l’addio di André Onana. Le trattative procedono e presto potrebbe esserci la svolta. Il piano dell’Inter però è quello di affiancare allo svizzero anche un altro portiere, più giovane, con il nome di Anatoliy Trubin che rimane in pole position.

Allo stesso tempo rimangono anche le difficoltà nella trattativa con lo Shakhtar Donetsk che per ora per il classe 2001 ucraino chiede una cifra che la dirigenza nerazzurra ritiene troppo elevata per un calciatore in scadenza di contratto tra un solo anno. Attenzione allora al possibile cambio di rotta con l’Inter che secondo Sky Sport potrebbe ragionare anche su una soluzione alternativa più conservativa: la possibilità di confermare dunque Filip Stankovic, di cui ad Appiano Gentile parlano molto bene in questo ritiro, con Raffaele Di Gennaro alle spalle di Sommer, rimandando al 2024 il discorso per Trubin (che a quel punto potrebbe arrivare a parametro zero.

L’opinione di Passione Inter

Filip Stankovic viene da due buone stagioni al Volendam in Olanda (prima nella B olandese, poi in Eredivisie). Ha un anno in meno di Trubin che ad alti livelli ha più esperienza e, dunque, sembrerebbe più pronto. Se per l’ucraino oggi bisogna investire una cifra che compromette l’acquisto di un attaccante prioritario, è giusto valutare alternative come quella in casa.