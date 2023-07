Aggiornamento di calciomercato Inter con cinque notizie per fare un punto della situazione all’inizio di questa nuova settimana che si apre con l’Inter in Giappone per una tournée che darà un bel po’ di indicazioni sulle strategie da qui a fine mercato. Due amichevoli contro l’Al-Nassr di Brozovic e contro il PSG di Skriniar potrebbero fornire spunti utili a capire cosa accadrà nelle prossime settimane di contrattazioni. Andiamo con ordine.

1. GLI ESCLUSI

La prima di queste cinque notizie arriva dai calciatori esclusi dalla lista dei convocati. Chi è rimasto fuori di fatto lo è per motivi di mercato, ovvero trattative ben avviate per la cessione:

il portiere Radu sta per andare in prestito al Bournemouth . L’Inter non incassa da questa partenza, se non un risparmio sull’ingaggio del giocatore;

sta per andare in prestito al . L’Inter non incassa da questa partenza, se non un risparmio sull’ingaggio del giocatore; Agoume andrà in Francia e questa volta potrebbe farlo a titolo definitivo, ma non ci sono ancora notizie di trattative ufficiali avviate;

andrà in Francia e questa volta potrebbe farlo a titolo definitivo, ma non ci sono ancora notizie di trattative ufficiali avviate; per Brazao si prospetta un altro prestito;

si prospetta un altro prestito; Salcedo di nuovo verso il ritorno al Genoa.

2. CONVOCATI “A SORPRESA”

La seconda notizia riguarda invece quelli che, un po’ a sorpresa potremmo dire, sono dentro l’elenco. E il riferimento in particolare è a Valentino Lazaro e Stefano Sensi.

Lazaro con l’arrivo di Cuadrado è di fatto un esubero, a meno che non venga utilizzato da vice Dimarco a sinistra (dove ha giocato anche col Torino) per risparmiare sull’acquisto di sostituto di Gosens in caso di addio del tedesco. Difficile, sinceramente.

Stesso discorso per Sensi, che per ora ha giocato solo da regista e non da mezzala, quindi se darà garanzie fisiche e se mai dovessero immaginare di confermarlo in rosa perché impossibile da cedere altrove, gli scenari sono due:

o parte in prestito Asllani;

o si dovrà cambiare il piano sul sesto centrocampista, che a quanto pare dovrà essere un talento in rampa di lancio e Samardzic rimane il principale obiettivo.

Anche qui ci crediamo poco, attualmente, alla permanenza di Sensi e non è proprio un bene che due giocatori dichiarati esuberi siano ancora in tournée, perché vuol dire che non ci sono trattative ancora ben avviate oggi.

3. GIOVANI IN CRESCITA

La terza notizia è legata alla presenza di Fabbian e Filip Stankovic.

Grande curiosità nel vederli all’opera. Magari Fabbian potrà far vedere cose buone e mettere in discussione il sesto posto a centrocampo, detto che però è molto probabile che vada in prestito (no cessione definitiva) e anche dal punto di vista tecnico sarebbe un altro profilo simile a Barella e Frattesi, mentre servono caratteristiche diverse per completare il reparto.

Di Filip Stankovic invece si sta parlando molto bene ad Appiano Gentile e allora attenzione. Perché è vero che anche dovrebbe andare in prestito, però all’Inter di portieri ne servono due.



La situazione relativa a Yann Sommer potrebbe presto sbloccarsi. Alle sue spalle poi l’Inter vorrebbe sempre provare a prendere Trubin che viene visto come il portiere del futuro ma per ora lo Shakhtar tiene alto il muro, anche se è in scadenza 2024. Magari ci sarà margine per trattare al ribasso più avanti. Il piano B sembra sempre Audero della Sampdoria che tra l’altro Walter Zenga su Instagram ha consigliato come profilo migliore da prendere (e direi che Walter Zenga di portieri se ne intende).

Ma chissà che magari Stankovic non possa stupire in ritiro e far cambiare idea in queste amichevoli, visto che comunque l’anno scorso difendendo i pali del Volendam ha già sfidato squadre forti come Ajax e PSV Eindhoven in Olanda.

4. I PIANI IN DIFESA

Per ora si è sempre parlato della necessità di acquistare un nuovo difensore a destra. In questo avvio di ritiro però Bisseck è sempre stato schierato in quella zona alternato con Darmian.

Se Bisseck sarà utilizzato di nuovo a destra con buoni risultati oppure verrà impiegato da un’altra parte, capiremo magari di più di quelle che saranno le strategie da qui a fine mercato.

Perché al momento sono spuntate forti le voci su un tentativo per Toloi dell’Atalanta che vorrebbe dire che Bisseck torna o dietro Bastoni (ma sarebbe un po’ forzato) oppure centrale con Acerbi a fare il vice Bastoni all’occorrenza.

Ma magari se Bisseck convince a destra, la priorità potrebbe spostarsi su un sinistro. Lo capiremo presto.

5. GERARCHIE ATTACCO

Così come presto capiremo qualcosa in più anche sull’attacco. È l’altro reparto dove servono innesti a breve. Nell’amichevole contro la Pergolettese abbiamo visto Correa in coppia con Thuram e Lautaro con Esposito. Arriviamo da una stagione in cui spesso le coppie di attaccanti sono state alternate, siamo curiosi di vedere allora se anche in queste due amichevoli ci sarà di nuovo questo gioco delle coppie che se confermato potrebbe farci capire qualcosa in più sui profili che vogliono puntare per completare l’attacco.

Proviamo a immaginare. Lautaro è il vero indiscusso titolare, Thuram per le cifre, la maglia numero 9 e l’importanza tecnica potrebbe esserlo altrettanto.

Ma se continueranno ad alternarsi Lautaro Martinez-Esposito e Correa-Thuram magari potrebbe essere il segnale che Inzaghi, accanto a Lautaro, vuole inserirci un profilo più esperto e pronto subito. A quel punto il nome più logico dal punto di vista tecnico, tra i vari che stanno girando, sarebbe quello di Morata. O Taremi, che però sembra in secondo piano

Altrimenti Thuram lanciato subito da “titolarissimo” può aprire a Balogun, che sembra il nome desiderato dalla dirigenza e gli altri scenari alternativi a completamento.

Due amichevoli per raccogliere nuovi indizi e cercare di prevedere le prossime mosse.