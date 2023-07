Rafael Toloi sembra essere il nome scelto dall’Inter per completare il proprio reparto difensivo, ma l’operazione non sembra essere semplicissima. L’Atalanta, infatti, non sembra disposta, almeno momentaneamente, ad aprire alla cessione.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come i bergamaschi abbiano fatto muro di fronte all’interesse nerazzurro. L’Inter, però, non vuole abbandonare la pista Toloi e aspetta di formulare un’offerta credibile per l’italo-brasiliano. Un aiuto ai nerazzurri potrebbe darlo il contratto in scadenza nel 2024.

L’opinione di Passione Inter

Toloi è uno dei pilastri dell’Atalanta di Gasperini e questo potrebbe complicare l’acquisto dell’italo-brasiliano, sul quale l’Inter sembra pronta a fare sul serio. Da capire, allora, se i nerazzurri riusciranno a trovare il modo di far cambiare idea ai bergamaschi. Noi di Passione Inter abbiamo analizzato il possibile acquisto di Toloi, cercando di capire se possa essere l’opzione giusta per la difesa nerazzurra.