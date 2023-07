Il mercato dell’Inter è attivo su diversi fronti, ma è chiaro come il portiere e l’attaccante siano i due obiettivi principali. Su quest’ultimo fronte potrebbero essere in arrivo delle novità, con il profilo di Gianluca Scamacca che potrebbe prendere quota nelle prossime ore.

Per Sky Sport, invece, l’interesse per il giocatore potrebbe crescere diventare un’idea concreta, con i nerazzurri che potrebbero battere la concorrenza della Roma, disposta solo a un acquisto in prestito. Secondo Sport Mediaset, invece, l’Inter sarebbe pronta a un’offerta da 18-20 milioni di euro, per l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante del West Ham.

Una notizia smentita, però, da Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, secondo il quale per Scamacca l’Inter avrebbe fatto solamente un sondaggio esplorativo. L’obiettivo numero uno della dirigenza sarebbe sempre Folarin Balogun dell‘Arsenal.

L’opinione di Passione Inter

Al netto delle tante indiscrezioni diverse, il nome di Scamacca sembra aver cominciato a circolare in modo consistente negli ambienti nerazzurri. Il classe 1999 potrebbe rappresentare un compromesso interessante: il profilo è giovane e l’investimento potrebbe essere più contenuto rispetto a Balogun. Tuttavia, oltre alla concorrenza della Roma, permangono alcuni dubbi sulle sue qualità, vista anche l’ultima, deludente stagione al West Ham.