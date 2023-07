Mercato – Per Trubin la trattativa può allungarsi: c’è il piano B

Yann Sommer è l’obiettivo principale per la porta dell’Inter, ma i nerazzurri sono alla ricerca di un altro estremo difensore. Il nome è sempre quello di Anataolij Trubin, portiere dello Shakhtar Donetsk classe 2001, per il quale la trattativa potrebbe avere tempi più lunghi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri hanno fretta di chiudere l’operazione che porta a Sommer, mentre per il giovane ucraino la trattiva potrebbe protrarsi più a lungo, anche fino alle ultime battute del mercato.

Trubin è in scadenza nel 2024, ma lo Shakhtar chiede comunque 30 milioni di euro, una cifra che l’Inter non ha intenzione di spendere. Il giocatore vuole vestire il nerazzurro, ma è chiaro che se la trattativa non dovesse trovare una soluzione, la dirigenza interista virerebbe su un piano B, che risponde al nome di Emil Audero della Sampdoria.

L’opinione di Passione Inter

L’arrivo di Trubin potrebbe garantire una sana alternanza con Sommer, con il giovane che potrebbe crescere molto dall’affiancamento di un portiere di grande esperienza. Molto diverso sarebbe il discorso in caso di arrivo di Audero. A quel punto Sommer avrebbe un ruolo da titolare praticamente fisso. L’Inter sembrerebbe orientata sulla prima opzione, ma se lo Shakhtar continuerà a fare muro la strategia potrebbe cambiare.