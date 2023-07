L’Inter continua a cercare un nuovo portiere e il nome principale rimane quello di Yann Sommer, che volerà oggi in Giappone insieme al Bayern Monaco. Tuttavia, nelle prossime ore il suo passaggio in nerazzurro potrebbe sbloccarsi.

Se lo augura lo stesso Sommer, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, che avrebbe incontrato i dirigenti bavaresi per accelerare il suo trasferimento a Milano. L’estremo difensore sarebbe stato rassicurato in merito, ma i tedeschi hanno prima bisogno di capire sono alla ricerca di un sostituto dell’elvetico, viste le condizioni da valutare di Neuer.

In questo senso, sembrano esserci progressi: il Bayern Monaco, infatti, sarebbero pronti all’affondo per due portieri: Oliver Baumann dell’Hoffenheim e Yassine Bounou del Siviglia. Una notizia che potrebbe far felice l’Inter, alla ricerca di uno sconto per Sommer, rispetto alla clausola da 6 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

Presto o tardi, non sembrano esserci dubbi: Yann Sommer sarà un nuovo portiere dell’Inter. Lo vuole il giocatore e lo vuole anche la dirigenza nerazzurra, che, sempre secondo la Rosea, sarebbe anche disposta a pagare la clausola rescissoria, anche se l’intenzione rimane quella dello sconto di un paio di milioni. Chissà che la situazione non possa sbloccarsi già in Giappone, per poter fornire quanto prima un portiere a Inzaghi.