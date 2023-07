Da Frattesi a Toloi: l’Inter si fa sempre più Nazionale?

Nell’ultima finale di Champions League, l’Inter è scesa in campo con ben 5 italiani: Darmian, Acerbi, Bastoni, Barella e Dimarco. Inoltre, 4 di questi sono elementi fissi della Nazionale di Roberto Mancini, mentre Darmian è tornato trai convocati nell’ultimo doppio impegno in Nations League. Ora, potrebbe aggiungersi anche Toloi.

Non si tratta di un dato casuale, come ha dimostrato nel frattempo l’acquisto di Frattesi, ma di una precisa strategia di mercato, come dichiarato anche da Beppe Marotta, nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione. L’Inter si sta facendo sempre più Nazionale.

Un’inversione di tendenza netta rispetto al passato, quando la rosa nerazzurra veniva accusata di avere troppi pochi italiani in rosa. Oggi lo zoccolo duro è azzurro e potrebbe aumentare ancora di più. D’altronde, già alla Juventus, Marotta aveva mostrato l’interessa da dirigente a creare una forte base italiana nello spogliatoio.

Allora, non solo Frattesi e Toloi, ma anche altri possibili obiettivi sul mercato potrebbero rimpolpare il nucleo nostrano. Tramontato Retegui, rimane in piedi l’idea Scamacca, anche se solo come quarta e con la concorrenza della Roma molto forte. In questo senso, potrebbe prendere piede una pazza idea da fantamercato: Donnarumma. Il portiere della Nazionale potrebbe lasciare Parigi e i nerazzurri avrebbero bisogno di un estremo difensore. Il profilo è perfetto: giovane e italiano.

Gli ostacoli, però, sono insormontabili. L’ingaggio di Donnarumma è totalmente fuori portata e il suo passato milanista potrebbe frenare ulteriormente l’operazione (anche se Calhanoglu ha dimostrato che questo “problema” è risolvibile”). Si tratta solo di un lavoro di fantasia, va specificato, ma l’ex rossonero sarebbe la ciliegina sulla torta di questa Inter(Nazionale).