Onana sul mancato rinnovo: “L’Ajax mi ha offerto uno stipendio dimezzato”

Il futuro portiere nerazzurro: "Volevo prolungare il mio contratto nel 2019 con l'Ajax"

André Onana , futuro portiere dell' Inter , ha parlato ai microfoni del De Telegraaf del mancato rinnovo con l' Ajax , raccontando la sua verità: "Volevo prolungare il mio contratto nel 2019, poco dopo aver firmato un accordo fino all'estate del 2022, durante la mia squalifica per doping".

"Durante la mia sospensione abbiamo avuto cinque o sei conversazioni all'Amsterdam ArenA. Non ci siamo accordati sullo stipendio perché l'Ajax mi ha offerto la metà dello stipendio, ma non è stata l'unica cosa che non mi è piaciuta. Fa ancora male, voglio che i tifosi dell'Ajax sappiano la verità".